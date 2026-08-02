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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дана Уайт пошутил над ситуацией с мигрантами в Испании: «В Испанию легко попасть, не так ли? Но там трудно организовать турнир UFC»

Президент UFC Дана Уайт объяснил, почему промоушен еще не организовал турнир в Испании с участием Илии Топурии .

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