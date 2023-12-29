От Блиновской до "главного киллера": самые громкие суды 2023 года

Использованы материалы: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda, ТАСС/Станислав Красильников, Скриншот видео 2023 год оказался богат на новые уголовные дела, интересные и часто неожиданные судебные прецеденты.
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