Большинство насекомых не парится по поводу зимовки, они просто умирают. Это решение не идеальное, но рабочее: весной из яиц и куколок вылезает следующее поколение членистоногих.
Популярные статьи
- Муравейник никогда не спит. Как переживают зиму муравьи в наших широтах?
- Ай-ай: Жители Мадагаскара боятся произносить его имя и верят, что зверь несёт погибель. Неужели только из-за внешности?
- Бледный филин: Эта птица — повод поверить в сверхъестественное! Несколько причин, почему сова похожа на привидение