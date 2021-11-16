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Муравейник никогда не спит. Как переживают зиму муравьи в наших широтах?

Муравейник никогда не спит. Как переживают зиму муравьи в наших широтах?

Большинство насекомых не парится по поводу зимовки, они просто умирают. Это решение не идеальное, но рабочее: весной из яиц и куколок вылезает следующее поколение членистоногих.

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