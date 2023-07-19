Глава ведомства поручил представить доклад о предварительных результатах проверочных мероприятий по факту противоправных действий в отношении мужчины в Калужской области

В сети Интернет размещено видео, на котором сотрудники охраны, по данным телеграм-каналов, мигранты, в подсобном помещении одного из магазинов в городе Обнинске Калужской области физически издевались над покупателем, который якобы украл товар.
В сети Интернет размещено видео, на котором сотрудники охраны, по данным телеграм-каналов, мигранты, в подсобном помещении одного из магазинов в городе Обнинске Калужской области физически издевались над покупателем, который якобы украл товар.
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