В отдаленном районе Ноябрьска бешеная лиса напала на собаку

В отдаленном районе Ноябрьска (ЯНАО) лиса с признаками бешенства напала на собаку и ее хозяина. Ветеринары настоятельно рекомендуют не отпускать животных на самовыгул и сделать профилактические прививки, сообщает пресс-служба мэрии.
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