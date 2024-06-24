В отдаленном районе Ноябрьска бешеная лиса напала на собаку

В отдаленном районе Ноябрьска (ЯНАО) лиса с признаками бешенства напала на собаку и ее хозяина. Ветеринары настоятельно рекомендуют не отпускать животных на самовыгул и сделать профилактические прививки, сообщает пресс-служба мэрии.