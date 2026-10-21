Смоленские спортсмены вновь громко заявили о себе на международной арене. Тренер спортивного клуба «Олимп» ПАО «Дорогобуж» Марсель Искандеров и его воспитанник, ученик 10 класса Дорогобужской школы № 2 Артём Тарасенко успешно выступили на чемпионате мира по пауэрлифтингу и силовым дисциплинам, который прошёл в подмосковных Мытищах в спорткомплексе «Дружба» под эгидой федераций WPF/WBF.