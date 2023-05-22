Военное обозрение

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ВС РФ нанесли один из сильнейших за все время спецоперации ударов по военным объектам в Днепропетровске

ВС РФ нанесли один из сильнейших за все время спецоперации ударов по военным объектам в Днепропетровске

В ночь на 22 мая Вооруженные силы Российской Федерации нанесли серию мощных ударов по объектам военного назначения на территории Украины.

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