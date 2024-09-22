Как мы знаем, 15 декабря 1947 года советский народ с огромной радостью и воодушевлением узнал о том, что родная власть в лице любимого и незабвенного товарища Сталина решила помочь рабочим, крестьянам и служащим избавиться от лишних денег, объявив о проведении денежной реформы.
Интеллигентный спекулянт
Комментарии
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Василий Саяпин
А про 90-е слабо рассказать? Или что, это другое? Там все свои?
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12 час.
ГМ
Георгий Михалев
Обычное дело, колммунячья мразь 70 лет вот так геноцидила народы СССР.
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10 час.
игорь petroff
ты тварь базар фильтруй. чучело!
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9 час.
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