Злоумышленники создали фейковый аккаунт главы Угранского района

«Отправляю в прокуратуру!» Подчинённые руководителя муниципального образования Смоленской области быстро выявили обман Мошенники подделали аккаунт главы Угранского района Смоленской области Натальи Шишигиной.
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