В Москве "Яндекс" начал тестировать запрет на подачу такси в места без стоянок

Сервис "Яндекс.Такси" внедрил новый алгоритм подачи своих машин в Москве: так, если автомобиль вызвали в точку, где остановка запрещена, пассажиру в этом случае нужно будет дойти до места разрешенной стоянки.
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