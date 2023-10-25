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В Москве "Яндекс" начал тестировать запрет на подачу такси в места без стоянок

В Москве "Яндекс" начал тестировать запрет на подачу такси в места без стоянок

Сервис "Яндекс.Такси" внедрил новый алгоритм подачи своих машин в Москве: так, если автомобиль вызвали в точку, где остановка запрещена, пассажиру в этом случае нужно будет дойти до места разрешенной стоянки.

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