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Нетаньяху раскритиковал антисемитизм в американских университетах

Нетаньяху раскритиковал антисемитизм в американских университетах

В нескольких американских университетах прошли крупные протесты в поддержку Палестины. Полиция отметила рост антисемитизма среди учащихся, ситуацию раскритиковал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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