Нетаньяху раскритиковал антисемитизм в американских университетах

В нескольких американских университетах прошли крупные протесты в поддержку Палестины. Полиция отметила рост антисемитизма среди учащихся, ситуацию раскритиковал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии