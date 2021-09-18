Механики-водители армейского корпуса учатся водить боевую технику в полевых условиях

Практические занятия по вождению проводятся для обучения механиков-водителей действиям в сложных ситуациях, развивают их внимательность и концентрацию.
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