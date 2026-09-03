NASA пожертвовало технологиями ради сроков: для Луны выбран упрощенный скафандр

Американский лунный скафандр компании Axiom Space / © Axiom Space Агентство объявило о решении на внутреннем совещании на этой неделе, стремясь ускорить программу и осуществить высадку людей в районе южного полюса Луны уже в 2028 году.
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