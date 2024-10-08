Американский баскетболист признался, что обожает шаурму в Нижнем Новгороде

Нижегородская кухня пришлась по душе иностранному спортсмену из БК "Пари НН".Американский баскетболист, защитник нижегородского клуба "Пари НН" Зак Наталл признался журналистам, что полюбил Нижний Новгород, а местную шаурму так и вовсе "обожает".
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