Американский баскетболист признался, что обожает шаурму в Нижнем Новгороде

Нижегородская кухня пришлась по душе иностранному спортсмену из БК "Пари НН".Американский баскетболист, защитник нижегородского клуба "Пари НН" Зак Наталл признался журналистам, что полюбил Нижний Новгород, а местную шаурму так и вовсе "обожает".