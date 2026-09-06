Роботы-курьеры на 95% заменили пеших бойцов при доставке грузов на передовой

ИЗВЕСТИЯ 75-й полк беспилотных систем "Южной" группировки войск показал работу наземных робототехнических комплексов (НРТК) – как в расположении части, так и в полевых условиях.
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