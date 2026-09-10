ВС РФ взяли под контроль Гоптовку и Зарубинку в Харьковской области

Подразделения группировки "Север" Вооружённых сил РФ блокировали подразделения двух батальонов противника численностью до 180 человек около Ольховатки в Харьковской области и нанесли поражение украинским формированиям внутри "котла" в районах населенных пунктов Малая Волчья и Бузово.