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ВС РФ взяли под контроль Гоптовку и Зарубинку в Харьковской области

ВС РФ взяли под контроль Гоптовку и Зарубинку в Харьковской области

Подразделения группировки "Север" Вооружённых сил РФ блокировали подразделения двух батальонов противника численностью до 180 человек около Ольховатки в Харьковской области и нанесли поражение украинским формированиям внутри "котла" в районах населенных пунктов Малая Волчья и Бузово.

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