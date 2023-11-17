Собянин: В Москве реализован беспрецедентный образовательный проект для врачей

Московскую систему здравоохранения продолжают модернизировать Мэр Москвы Сергей Собянин поделился в своем блоге на личном сайте информацией о том, как городские программы повышают квалификацию медицинских специалистов.
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