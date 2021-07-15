Приморские НКО отправили более 100 заявок на краевой грантовый конкурс

Полученные заявки проходят под одному из приоритетных направлений работы. НКО вышли на конкурс за финансированием проектов следующей направленности: Укрепление гражданского общества; Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения и краеведение; Углубление отношений между представителями разных религий и народов; Профилактика экстремизма и ксенофобии; Укрепление духовно-нравственных основ и традиций российского казачества, в том числе и воспитание подрастающего поколения казаков.