vostokmedia

244 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • HotRS
    Блин, за 10 штук я буду каждый месяц вакцинироваться.В России предложи...
  • Александр
    Нечего будить старика! Какая невежа!На фестивале «Тав...
  • Alex Немо
    Чайки еще страшнее городских голубей. Те по-крайней мере мельче да жрут не все подряд. Не зря же чаек называют крыса ...Рабочие против ча...

Приморские НКО отправили более 100 заявок на краевой грантовый конкурс

Приморские НКО отправили более 100 заявок на краевой грантовый конкурс

Полученные заявки проходят под одному из приоритетных направлений работы. НКО вышли на конкурс за финансированием проектов следующей направленности: Укрепление гражданского общества; Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения и краеведение; Углубление отношений между представителями разных религий и народов; Профилактика экстремизма и ксенофобии; Укрепление духовно-нравственных основ и традиций российского казачества, в том числе и воспитание подрастающего поколения казаков.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх