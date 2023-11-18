Какую страшную тайну Романовы хранили все 300 лет своего царствования

Кем приходился первому Царю династии Романовых Лжедмитрий IВ 1590 году вдова костромского опричника Мария Шестова, девичья фамилия которой все 300 лет правления Романовых так и оставалась их тайной, выдала замуж свою дочь Ксению за Фёдора Романова.