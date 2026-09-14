Совершенно новый Lexus ES начали продавать в России — от 7,9 млн рублей

Эту модель представили весной текущего года В России начались продажи Lexus ES нового поколения. Седаны 2026 года выпуска появились у нескольких крупных московских дилеров, сообщает Autonews.
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