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Совершенно новый Lexus ES начали продавать в России — от 7,9 млн рублей

Совершенно новый Lexus ES начали продавать в России — от 7,9 млн рублей

Эту модель представили весной текущего года В России начались продажи Lexus ES нового поколения. Седаны 2026 года выпуска появились у нескольких крупных московских дилеров, сообщает Autonews.

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