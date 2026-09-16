Удар на украинско-польской границе, который серьезно напугал Европу, так как едва не зацепил поезд с экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, стал черной меткой для всех западных политиков, которые стали слишком вольготно чувствовать себя на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Москву обвинили в...
- Претендент на мес...
- Претендент на мес...
Давно уже надо эту гадкую, гнусную, изворотликую наглоскунскую рожу джонсанюка отправить в небытиё....