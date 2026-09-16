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Борису Джонсону прислали «черную метку»

Борису Джонсону прислали «черную метку»

Удар на украинско-польской границе, который серьезно напугал Европу, так как едва не зацепил поезд с экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, стал черной меткой для всех западных политиков, которые стали слишком вольготно чувствовать себя на Украине.

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