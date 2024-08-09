Резервы заброшены в Курскую область. Что происходит в регионе к утру 9 июня

Временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале сообщил, что российская система противовоздушной обороны сбила за ночь четыре беспилотных летательных аппарата и четыре ракеты над Курской областью.
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