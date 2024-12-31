Подбросили крысу: российский певец пожаловался на угрозы сталкера

Подбросили крысу: певец Баярунас пожаловался на угрозы сталкера! Артист оказался в сложной ситуации.Популярный российский певец, звезда мюзиклов Ярослав Баярунас столкнулся с угрозами от неизвестного преследователя, которые значительно осложнили его жизнь.
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