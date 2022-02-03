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Путин назвал в корне неправильными попытки политизировать спорт

Путин назвал в корне неправильными попытки политизировать спорт

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Некоторые страны в последнее время усилили попытки политизировать спорт в угоду своим амбициям, но это в корне неправильно и противоречит олимпийскому духу.

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