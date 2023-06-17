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Вооруженный страйкбольным автоматом мальчик расстрелял камеру домофона пятиэтажки в Полюстрово

Происшествие было записано. На кадрах видно, как изображение становится мутным после выстрела. Маленький мальчик расстрелял домофон одного из пятиэтажных зданий в районе Полюстрово.

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