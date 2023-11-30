Болгария запретила пролёт самолёта МИД России из-за присутствия на борту Марии Захаровой

Борт с русскими дипломатами сперва получил разрешение на пролёт, которое позже было отменено.Самолёт министра иностранных дел Сергея Лаврова в ночь на четверг прибыл в Северную Македонию через Грецию, хотя изначально маршрут полета выстраивался через Болгарию, выдавшую разрешение на пролет.