Болгария запретила пролёт самолёта МИД России из-за присутствия на борту Марии Захаровой

Борт с русскими дипломатами сперва получил разрешение на пролёт, которое позже было отменено.Самолёт министра иностранных дел Сергея Лаврова в ночь на четверг прибыл в Северную Македонию через Грецию, хотя изначально маршрут полета выстраивался через Болгарию, выдавшую разрешение на пролет.
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