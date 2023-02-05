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Жительница Ростовской области приютила 500 летучих мышей в однокомнатной квартире

Жительница Ростовской области приютила 500 летучих мышей в однокомнатной квартире

В соцсетях обсуждают женщину из Ростовской области, устроившую в однокомнатной квартире настоящий приют для летучих мышей.

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