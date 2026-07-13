Кремль: Путин посетил выставку "Кулибин-клуба" на форуме "Все для Победы"

Президент России Владимир Путин в рамках форума Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Все для Победы" ознакомился с выставкой, на которой представлены в том числе новые разработки "Кулибин-клуба" для бойцов спецоперации, пишет пресс-служба Кремля.
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