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Кремль: Путин посетил выставку "Кулибин-клуба" на форуме "Все для Победы"

Кремль: Путин посетил выставку "Кулибин-клуба" на форуме "Все для Победы"

Президент России Владимир Путин в рамках форума Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Все для Победы" ознакомился с выставкой, на которой представлены в том числе новые разработки "Кулибин-клуба" для бойцов спецоперации, пишет пресс-служба Кремля.

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