Это забытое политиками слово «компромисс»

Пока президенты России и Соединенных Штатов ведут поиск точек соприкосновения для решения вопросов по урегулированию конфликта на Украине, политические элиты Европы нагнетают милитаристскую истерию и готовятся к войне.
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