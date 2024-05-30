В честь годичной годовщины Diablo 4 в нее вторглись гоблины с сокровищами Событ...

В честь годичной годовщины Diablo 4 в нее вторглись гоблины с сокровищамиСобытие под названием «Марш гоблинов» пройдет с 6 по 13 июня, и в честь годичной годовщины игры в Diablo 4 появится еще больше гоблинов с сокровищамиЧитать дальше → источник.