Россиянка едва не погибла из-за вспыхнувшего пауэрбанка

Россиянка едва не погибла из-за вспыхнувшего пауэрбанкаЖительница небоскреба «Москва-Сити» едва не осталась без квартиры и получила серьезный ожог из-за загоревшегося пауэрбанка.
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