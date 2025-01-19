НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

164 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeniy LeV
    Прямо на корте? 😀Медведев – болель...
  • Вера Роднова
    Губерниева идиота давно надо было выгнать с комментаторов          большой рост не значит,что умный.Дмитрий Губерниев...
  • Mikhail Stepanov
    Обезьяну зарядили борщом?Свитолина о том, ...

«Барса» – это мафия», «продай мне ложу, Лапорта» и «толстяк» скандировали фанаты «Хетафе» во время матча

Вчера «Хетафе» и «Барселона» сыграли вничью (1:1) в 20-м туре Ла Лиги. Болельщики домашней команды исполнили кричалки, отсылающие к решению Высшего совета по спорту (CSD) о регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора, а также действиям Жоана Лапорты по продаже VIP-мест на «Камп Ноу».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх