Блэйк Гриффин прыгнул на паркет за улетавшим в аут мячом при «+17» с «Пистонс»

Форвард «Бостона» Блэйк Гриффин совершил впечатляющий прыжок на паркет за улетавшим в аут мячом в игре против «Детройта» (127:109).
Популярные статьи
- Тренер вашингтонской школы фигурного катания о приходе Овечкина на тренировку: «Многие мамы попадали в обморок. Было приятно видеть суперзвезду такого уровня»
- Минеев – о нахождении в зоне боевых действий на Украине: «Самочувствие отличное, настрой на фоксе! Пока что втягиваюсь»
- Панфилова и Рылов стали участниками ледового шоу на круизном лайнере
Свежие комментарии