В Республике Бурятия с военнослужащими соединения РХБ защиты ВВО состоялись занятия по технической, специальной и тактической подготовке

В ходе тренировки военнослужащие провели оценку обстановки на условно зараженных участках местности, выполнили отбор проб условно зараженного грунта, а также произвели поиск радиоактивных и химических источников на местности, технике и в воздухе.
В ходе тренировки военнослужащие провели оценку обстановки на условно зараженных участках местности, выполнили отбор проб условно зараженного грунта, а также произвели поиск радиоактивных и химических источников на местности, технике и в воздухе.
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