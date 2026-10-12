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Veronika.Avgurova

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«Гороскоп на неделю с 12.10.2026 по 18.10.2026: Благоприятное время для инвестиций и лицом к вызовам»

«Гороскоп на неделю с 12.10.2026 по 18.10.2026: Благоприятное время для инвестиций и лицом к вызовам»

Овнам улыбнется фортуна! Благоприятный период ждет вас на финансовом поле. Инвестиции вознаградят вас прибылью, а незапланированная покупка не принесет сожаления.

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