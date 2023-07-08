В Мариинском театре объявили "месяц Вагнера". Стало известно, с чем связаны представления.Ещё в среду Мариинский театр объявил "месяц Вагнера" и пообещал специальные абонементы, объединяющие "вагнеровские события, на которые богат этот месяц".