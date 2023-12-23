В Екатеринбург прилетел помощник Путина, УрФУ удалил пост об этом. Фото

В Екатеринбург прилетел помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин. В компании губернатора Евгения Куйвашева, ректора Виктора Кокшарова и гендиректора «Синары-Девелопмент» Тимура Уфимцева он осмотрел новый кампус Уральского федерального университета (УрФУ) в Новокольцовском микрорайоне.
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