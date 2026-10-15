Антониу Гутерриш в ходе визита в Ереван для участия в саммите COP17 заявил, что ООН и другие международные структуры добиваются выполнения всех пунктов мирного договора между Арменией и Азербайджаном, включая возвращение удерживаемых армянских пленных.