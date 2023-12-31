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Евросоюз — это братская могила для стран, агитбригада Запада и предбанник для НАТО…

Евросоюз — это братская могила для стран, агитбригада Запада и предбанник для НАТО…

Иногда кажется, что стереотипы неистребимы. Даже самые изящные способы их изжить не помогают. К примеру, есть замечательный анекдот: Получил как-то добрый человек в раю турпутёвку в ад.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Извините, пожалуйста, если я чем-то вас обидел.
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7 час.
Natalija Osminina
Да ничем не обидели. Просто если кого-то спрашиваете, надо нажимать кнопочку Ответить.
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7 час.
Natalija Osminina
Евросоюз — это кандидат на распад и на вывод  НАТО…
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7 час.

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