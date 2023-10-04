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Увлечение гаджетами приводит к заболеваниям спины и плоскостопию у школьников

Увлечение гаджетами приводит к заболеваниям спины и плоскостопию у школьников

Увлечение гаджетами приводит к заболеваниям спины и плоскостопию у школьников По статистике, одной из причин отставания в учебе у школьников является плохое самочувствие или какое-либо недомогание, которое может быть вызвано не только ОРВИ, но и ортопедическими заболеваниями.

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