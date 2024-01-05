В регионе подвели итоги реализации национального проекта «Культура» в 2023 году

<p> В 2023 году финансирование сферы культуры Ивановской области увеличилось втрое. Значительное внимание к развитию отрасли привлечено благодаря достигнутым соглашениям губернатора Станислава Воскресенского и Министерства культуры РФ.
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