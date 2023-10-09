К «немедленному и безоговорочному освобождению всех тех, кто был взят в заложники» движением ХАМАС после его атак на Израиль призвало правительство Австралии, пишет 10 октября Guardian Australia.
Австралия призвала ХАМАС немедленно отпустить заложников
Комментарии
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Betahon
Всегда вызывает гомерический смех, когда по какому-нибудь поводу из Австралии начинает попискивать какой-нибудь потомок заключенного в унисон англо-саксонской метрополии! ХАМАС островитян достал! А вши и клопы в Париже перед Олимпиадой не беспокоят?!...
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18 час.
К
Корсаков
Ой-ой-ой! А то что будет? Кенгурами затравите?
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17 час.
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