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Австралия призвала ХАМАС немедленно отпустить заложников

Австралия призвала ХАМАС немедленно отпустить заложников

К «немедленному и безоговорочному освобождению всех тех, кто был взят в заложники» движением ХАМАС после его атак на Израиль призвало правительство Австралии, пишет 10 октября Guardian Australia.

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Комментарии
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Betahon
Всегда вызывает гомерический смех, когда по какому-нибудь поводу из Австралии начинает попискивать какой-нибудь потомок заключенного в унисон англо-саксонской метрополии! ХАМАС островитян достал! А вши и клопы в Париже перед Олимпиадой не беспокоят?!...
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К
Корсаков
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