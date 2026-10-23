В ночь на 22 октября по Киеву нанесли комбинированный удар ракетами и дронами вскоре после встречи Путина с Уиткоффом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Сила в правде238 подписчиков
Популярные статьи
- Корвет «Меркурий» ушёл на дно в Бенгази: удар украинских катеров по кораблю Черноморского флота. Решение есть — отвечать той же монетой
- Джонсон требует чётко сказать Путину, что Киев примут в альянс, и не медлить с войсками
- Почему Москва пока не готова уничтожать пилотируемые самолёты НАТО у своих границ
Свежие комментарии
- К 2030 году Росси...
- Корвет «Меркурий»...
- Украина бьёт по с...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым