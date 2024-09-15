ФСБ, МВД и Росгвардия в ходе учений "Океан-2024" отработали задачи с Минобороны

Скриншот видео Подразделения МВД, погрануправления ФСБ и Федеральной службы войск нацгвардии во время стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Океан-2024" отработали задачи совместно с подразделениями Минобороны.
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