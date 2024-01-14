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«Людей просто душат»: сотрудница латвийского ведомства рассказала о грядущей депортации тысячи русских

«Людей просто душат»: сотрудница латвийского ведомства рассказала о грядущей депортации тысячи русских

В Латвии разгорается новый виток русофобии. Из страны под предлогом безопасности и проваленного языкового экзамена могут выслать более тысячи человек, имеющих ВНЖ или гражданство РФ, среди которых немало инвалидов и пожилых людей.

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