Утечка раскрыла дизайн и характеристики игровой консоли Nintendo Switch 2 Некоторо...

Утечка раскрыла дизайн и характеристики игровой консоли Nintendo Switch 2Некоторое время назад компания Nintendo подтвердила, что работает над новой портативной игровой консолью Switch 2, которая будет анонсирована до конца текущего финансового года, то есть до конца будущего марта.
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