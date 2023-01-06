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Фрунзик Мкртчян не увидел, как один за другим уходили его любимые: тяжелая форма шизофрении у жены и сына, неизлечимая болезнь дочери

Фрунзик Мкртчян не увидел, как один за другим уходили его любимые: тяжелая форма шизофрении у жены и сына, неизлечимая болезнь дочери

Фрунзик Мкртчян – веселый, узнаваемый актер советского кинематографа, вызывающий улыбку у каждого зрителя.

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