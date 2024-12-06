Открывая будущее: у «Новогодней почты» «Петербургского дневника» на Дворцовой площади появятся филиалы в городе

Любимый жителями и гостями Северной столицы проект возвращается Вновь в преддверии Нового года каждый желающий сможет бесплатно отправить авторскую открытку с детским рисунком из Петербурга в любую точку России.
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