В Новом Уренгое врачи ювелирно извлекли безоар из желудка маленького пациента

Врачи Новоуренгойской ЦГБ провели необычную операцию без операции. Медики успешно извлекли инородное тело из желудка ребенка, не прибегая к традиционной хирургической полостной операции с помощью скальпеля.
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