Туристы стали выигрывать суды после отказов в выезде из-за ошибок в загранпаспортах

Туристы начали выигрывать суды по отказам в выезде. В Ассоциации туроператоров России сообщили, что россияне выигрывают иски у федеральных органов исполнительной власти, которые допустили ошибки при выдаче загранпаспортов.
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